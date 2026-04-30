Генич пояснил, почему у Дзюбы не было европейской карьеры

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о карьере форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Мне кажется, если бы Дзюба был в то время, когда уезжали [в Европу] наши игроки, он бы точно уехал в хорошую команду. Просто у нас раньше не платили такие деньги, не было возможности развиваться чуть больше и чуть лучше в нашем чемпионате.

И, конечно, Дзюба с его данными и его качествами там бы пригодился за хорошие деньги», – сказал Генич на рутуб-канале «Матч ТВ».