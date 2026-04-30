На конгрессе ФИФА в Канаде почтили память двух россиян

В эти минуты в канадском Ванкувере проходит конгресс ФИФА.

Во время мероприятия почтили память деятелей футбола, ушедших из жизни с момента последнего конгресса (май 2025 года).

Была минута молчания, во время которой в списке ушедших из жизни показали Никиту Симоняна и Бориса Игнатьева.