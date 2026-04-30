На конгрессе ФИФА в Канаде почтили память двух россиян

В эти минуты в канадском Ванкувере проходит конгресс ФИФА.
Во время мероприятия почтили память деятелей футбола, ушедших из жизни с момента последнего конгресса (май 2025 года).
Была минута молчания, во время которой в списке ушедших из жизни показали Никиту Симоняна и Бориса Игнатьева.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов. Затем Симонян тренировал красно-белых.
- Никита Павлович умер в воскресенье, 23 ноября, в возрасте 99 лет.
- Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ушeл из жизни 27 января 2026 года. Ему было 85 лет.
Источник: «Бомбардир»