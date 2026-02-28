Первак – о лучшем игроке «Спартака» в XXI веке: «Титов глотнул таблеток, у Промеса наркотики, еще резал кого-то»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак затруднился назвать лучшего игрока клуба в XXI веке.
– Кого бы вы назвали лучшим футболистом «Спартака» в XXI веке?
– Тяжело кого-то выделить. Если бы вопрос был про лучшего в истории «Спартака», то я бы назвал без обдумывания Симоняна. А в XXI веке даже не знаю… Я этот век помню, всe при мне было. Но правда не знаю.
– Кто-то называет Титова.
– Можно, конечно, назвать Титова. Но он там, как говорится, глотнул таблеток в этом временной промежуток. Я считаю, это играет свою роль в любом случае.
– Промеса тоже называют. Играл ярко, стал чемпионом.
– Промес – тоже отличился, но с уголовным делом. Что у него там было? Наркотики, еще резал, пилил кого-то… Это же тоже нехорошо. Поэтому на ум никто не приходит за это время. Но повторюсь: за всю историю «Спартака» Симонян для меня номер один. Это даже не обсуждается.
- Егор Титов был дисквалифицирован на 1 год с 22 января 2004 года после того, как в его допинг-пробе были найдены следы бромантана.
- Квинси Промес был осужден на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом. 20 июня 2025 года Промеса экстрадировали в Нидерланды из ОАЭ. Он находится в СИЗО.