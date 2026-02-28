Первак – о лучшем игроке «Спартака» в XXI веке: «Титов глотнул таблеток, у Промеса наркотики, еще резал кого-то»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак затруднился назвать лучшего игрока клуба в XXI веке.

– Кого бы вы назвали лучшим футболистом «Спартака» в XXI веке?

– Тяжело кого-то выделить. Если бы вопрос был про лучшего в истории «Спартака», то я бы назвал без обдумывания Симоняна. А в XXI веке даже не знаю… Я этот век помню, всe при мне было. Но правда не знаю.

– Кто-то называет Титова.

– Можно, конечно, назвать Титова. Но он там, как говорится, глотнул таблеток в этом временной промежуток. Я считаю, это играет свою роль в любом случае.

– Промеса тоже называют. Играл ярко, стал чемпионом.

– Промес – тоже отличился, но с уголовным делом. Что у него там было? Наркотики, еще резал, пилил кого-то… Это же тоже нехорошо. Поэтому на ум никто не приходит за это время. Но повторюсь: за всю историю «Спартака» Симонян для меня номер один. Это даже не обсуждается.