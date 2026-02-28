Шнякин вступился за арбитров, отменивших гол «Балтики»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался по ситуации с отмененным голом «Балтики» в игре 19-го тура РПЛ против «Зенита».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте. Его автором стал бразильский нападающий Луис Энрике. Ему помог рикошет от центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда. Судья Алексей Сухой увидел на видео пассивный офсайд у нападающего «Балтики» Брайана Хиля.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«По-моему, все здесь понятно. В растерянности от того, что так много людей – в том числе коллег-блогеров – забывают, что такое проекция, ракурс и не понимают, «почему красные и синие линии сквозь бутсы идут». Идет калибровка картинки на мониторе, выбирают момент паса. Потом на тачпаде ВАР-арбитр находит ближние к линии ворот точки тела защитника и нападающего. Мантуан тут, как видите, в воздухе, ВАР-арбитр поставил точку на пятке.

Ну, прыгает человек, поэтому линия проводится по проекции точки на этой пятке. А в том, что Хиль перекрывает вратаря, у меня сомнений нет. Адамов вытянул шею. Кстати, пишу как человек, который поставил на 62-й на победу «Балтики» с кэфом 6,5:).

НО. Все равно никто никогда до конца этим китайским линиям верить не будет. Ничего не изменится, пока автоматическую систему не купят. «Зенит», напомню, так же спорил насчет гола Мартинса за «Спартак». Надо тратиться лиге.

Ну а «Балтика» заслуживала минимум ничью, конечно. Оба поражения – от ЦСКА и «Зенита» – обидно получили в гостях в концовках. И второй тайм калининградцы проводили сильнее», – написал Шнякин.