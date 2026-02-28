Петров из «Балтики» эмоционально высказался об отмене гола в ворота «Зенита»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров категорически не согласен с решением судей не засчитать забитый мяч Кевина Андраде в ворота «Зенита» в 19-м туре РПЛ.
- Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.
- Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Набрав три очка, «Зенит» вышел в лидеры чемпионата.
«Это смешно. Я считаю, что должны были засчитать гол. А вы так не считаете?
Мнения разнятся? А там есть в чeм разниться? Мне кажется, что нет», – заявил Петров.
Источник: «Советский спорт»