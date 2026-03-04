Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Орлов встал на защиту арбитра, не засчитавшего гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Орлов встал на защиту арбитра, не засчитавшего гол «Балтики» в ворота «Зенита»

4 марта, 15:29
22

Комментатор Геннадий Орлов не разделяет критику в адрес судьи Алексея Сухого, работавшего на матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

  • Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.
  • Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда.
  • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
  • Набрав три очка, «Зенит» вышел в лидеры чемпионата.

«Кстати, судья Сухой очень хорошо отсудил встречу «Зенита» и «Балтики». И вот заявление Лапочкина, который является экспертом «Матч ТВ», что все судьи не подготовились – это безответсвенное заявление. Сухой-то подготовился.

Другое дело, что компетенция тех, кто на ВАР сидит… Вот в матче «Ахмата» с ЦСКА Карасeва подзывали к монитору, и он два раза не согласился [с мнение видеоассистентов]. Потому что он разбирается в футболе, у него принципы есть. Он делает то, что должен делать.

Но Сухому сразу офсайдную линию нарисовали. Было бы смешно, если бы он сказал: «Я засчитаю гол». Хотя ему линии нарисовали«, – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Орлов Геннадий Сухой Алексей
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
БеZуМныЙ
1772630253
Давно проехали. Все уже разобрались в правильности отмены гола.
Ответить
Strig
1772630405
ну.. дядя Гена... ты же фанат бом)I(иков...
Ответить
NewLife
1772631185
"Но Сухому сразу офсайдную линию нарисовали." В кошельке)
Ответить
Бумбраш
1772631846
Ни к кому вопросов нет,вопросы только к руководству гапрёма :" вы спонсоры команды из болот,вот и спонсируйте её,какого буя во всё остальное(тв,судейство,интернет СМИ) лезете?"
Ответить
опус 2
1772632416
Кто бы сомневался
Ответить
Snek
1772633033
Получается Сухой не разбирается в футболе, ему там что-то нарисовали и он это принял?
Ответить
boris63
1772633336
А что ещё может сказать болельщик Зенита.
Ответить
Динамиик
1772633996
Болотный старый маразматик! Сиди и рот не раскрывайй,
Ответить
Иван Петров 1986
1772634736
Денюжки отрабатывает.
Ответить
ziborock
1772635749
А могло быть по другому?!)))
Ответить
