Орлов встал на защиту арбитра, не засчитавшего гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов не разделяет критику в адрес судьи Алексея Сухого, работавшего на матче 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой».

Петербуржцы выиграли дома со счетом 1:0, забив единственный мяч на 87-й минуте.

Гол «Балтики» на 75-й минуте отменили из-за спорного офсайда.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Набрав три очка, «Зенит» вышел в лидеры чемпионата.

«Кстати, судья Сухой очень хорошо отсудил встречу «Зенита» и «Балтики». И вот заявление Лапочкина, который является экспертом «Матч ТВ», что все судьи не подготовились – это безответсвенное заявление. Сухой-то подготовился.

Другое дело, что компетенция тех, кто на ВАР сидит… Вот в матче «Ахмата» с ЦСКА Карасeва подзывали к монитору, и он два раза не согласился [с мнение видеоассистентов]. Потому что он разбирается в футболе, у него принципы есть. Он делает то, что должен делать.

Но Сухому сразу офсайдную линию нарисовали. Было бы смешно, если бы он сказал: «Я засчитаю гол». Хотя ему линии нарисовали«, – сказал Орлов.