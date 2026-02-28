Впечатления Орлова от новичка «Зенита» Дурана

Комментатор Геннадий Орлов оценил новичка «Зенита» Джона Дурана по матчу 19-го тура чемпионата России против «Балтики» (1:0).
«Замена Дурана напрашивалась. Ему еще надо набрать форму. Хотя по пониманию игры он мне понравился.
«Зениту», конечно, еще надо встроить в свою игру Джона Джона и Джона Дурана. Времени не так много. Не за горами матч со «Спартаком», – сказал Орлов.
- Колумбийца арендовали у «Аль-Насра» за 2,7 миллиона евро с необязательной опцией выкупа.
- Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
- В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 миллионов евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»