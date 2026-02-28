Введите ваш ник на сайте
Впечатления Орлова от новичка «Зенита» Дурана

Сегодня, 16:17
1

Комментатор Геннадий Орлов оценил новичка «Зенита» Джона Дурана по матчу 19-го тура чемпионата России против «Балтики» (1:0).

«Замена Дурана напрашивалась. Ему еще надо набрать форму. Хотя по пониманию игры он мне понравился.

«Зениту», конечно, еще надо встроить в свою игру Джона Джона и Джона Дурана. Времени не так много. Не за горами матч со «Спартаком», – сказал Орлов.

  • Колумбийца арендовали у «Аль-Насра» за 2,7 миллиона евро с необязательной опцией выкупа.
  • Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.
  • В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуран Джон Орлов Геннадий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andr45
1772289378
Один матч ДУРана - 600 000 (ШЕСТЬСОТ ТЫСЯЧ) евро или 55,2 миллиона рублей! Классно Семак и Тимощук осваивают бюджет, приобретая неликвидных и никому ненужных халявщиков) Генералы и рядом не стоят))
Ответить
  • Читайте нас: 