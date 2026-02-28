Впечатления Орлова от новичка «Зенита» Дурана

Комментатор Геннадий Орлов оценил новичка «Зенита» Джона Дурана по матчу 19-го тура чемпионата России против «Балтики» (1:0).

«Замена Дурана напрашивалась. Ему еще надо набрать форму. Хотя по пониманию игры он мне понравился.

«Зениту», конечно, еще надо встроить в свою игру Джона Джона и Джона Дурана. Времени не так много. Не за горами матч со «Спартаком», – сказал Орлов.