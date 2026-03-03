Орлов раскритиковал организацию атаки «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру «Зенита» в атаке в матче 19-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«А то, что вообще два удара в створ ворота за весь матч?! «Зенит», который претендует на золотые медали, на своeм стадионе. Это говорит о том, что атака не выстроена. А что еще может быть, какие причины?!» – сказал Орлов.