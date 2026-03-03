Игрок основы «Реала» порвал «кресты» и пропустит ЧМ-2026

Родриго, нападающий «Реала», получил разрыв передней крестообразной связки правого колена и выбыл до конца сезона.

Бразилец прошел медицинские обследования после матча с «Хетафе», в котором он повредил колено. Родриго получил травму вскоре после выхода на поле, когда его колено «зацепилось» в эпизоде на фланге, но футболист смог доиграть встречу.

Из-за травмы Родриго также пропустит чемпионат мира.