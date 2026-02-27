Топ-25 клубов Европы по продажам сувениров

Только два европейских клуба заработали свыше 200 миллионов евро от мерчандайзинга по итогам 2025 года.

Ими стали «Барселона» и «Реал».

Список топ-25 клубов в Европе по доходам от продажи формы и сувенирной продукции по итогам года выглядит так:

1. «Барселона» – 277 миллионов евро;

2. «Реал» – 231 миллион;

3. «Бавария» – 189 миллионов;

4. «Манчестер Юнайтед» – 172 милиона;

5. «Арсенал» – 151 миллион;

6. «Ливерпуль» – 148 миллиионов;

7. «Тоттенхэм» – 102 миллиона;

8. «Галатасарай» – 99 миллионов;

9. «Челси» – 95 миллионов;

10. «ПСЖ» – 88 миллионов;

11. «Манчестер Сити» – 85 миллионов;

12. «Фенербахче» – 72 миллиона;

13. «Милан» – 68 миллионов;

14. «Боруссия Д» – 63 миллиона;

15. «Ювентус» – 56 миллионов;

16. «Интер» – 55 миллионов;

17. «Бешикташ» – 50 миллионов;

18. «Ньюкасл» – 40 миллионов;

19. «Аякс» – 38 миллионов;

20. «Селтик» – 36 миллионов;

21. «Атлетико» – 33 миллиона;

22. «Марсель» – 26 миллионов;

23. «Астон Вилла» – 26 миллионов;

24. «Рома» – 25 миллионов;

25. «Айнтрахт» – 25 миллионов.