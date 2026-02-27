Топ-25 клубов Европы по продажам сувениров

Только два европейских клуба заработали свыше 200 миллионов евро от мерчандайзинга по итогам 2025 года.
Ими стали «Барселона» и «Реал».
Список топ-25 клубов в Европе по доходам от продажи формы и сувенирной продукции по итогам года выглядит так:
1. «Барселона» – 277 миллионов евро;
2. «Реал» – 231 миллион;
3. «Бавария» – 189 миллионов;
4. «Манчестер Юнайтед» – 172 милиона;
5. «Арсенал» – 151 миллион;
6. «Ливерпуль» – 148 миллиионов;
7. «Тоттенхэм» – 102 миллиона;
8. «Галатасарай» – 99 миллионов;
9. «Челси» – 95 миллионов;
10. «ПСЖ» – 88 миллионов;
11. «Манчестер Сити» – 85 миллионов;
12. «Фенербахче» – 72 миллиона;
13. «Милан» – 68 миллионов;
14. «Боруссия Д» – 63 миллиона;
15. «Ювентус» – 56 миллионов;
16. «Интер» – 55 миллионов;
17. «Бешикташ» – 50 миллионов;
18. «Ньюкасл» – 40 миллионов;
19. «Аякс» – 38 миллионов;
20. «Селтик» – 36 миллионов;
21. «Атлетико» – 33 миллиона;
22. «Марсель» – 26 миллионов;
23. «Астон Вилла» – 26 миллионов;
24. «Рома» – 25 миллионов;
25. «Айнтрахт» – 25 миллионов.