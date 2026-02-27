Введите ваш ник на сайте
  Гонду: «Я был очень заинтересован в ЦСКА и сразу согласился»

Гонду: «Я был очень заинтересован в ЦСКА и сразу согласился»

Сегодня, 18:44
2

Новичок ЦСКА Лусиано Гонду прокомментировал зимний трансфер из «Зенита».

«О возможности перехода в ЦСКА я узнал еще в октябре. Я был в этом очень заинтересован и сразу дал согласие. Мне понравилась игровая идея Фабио Челестини, о которой он рассказал.

Где-то в середине декабря, когда переговоры продвинулись, мне сказали: «Все решено, осталось лишь согласовать детали». Уже в январе я прибыл в расположение, чтобы подписать контракт.

Мне очень нравится философия Челестини. Независимо от нашего соперника, Фабио говорит, чтобы футболист шел играть. Даже если он потеряет мяч, то ничего страшного не произойдет. Особенно мне нравится, что он постоянно думает о взятии ворот – о том, чтобы атаковать и забивать», – сказал Гонду.

  • Аргентинца забрали из «Зенита» в обмен на Игоря Дивеева.
  • Форвард забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче после переезда в Россию летом 2024 года.
  • Перед ЦСКА стоит задача выиграть РПЛ.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера ЦСКА Гонду Лусиано
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dr Metal
1772207378
была уже эта новость
Ответить
bset
1772211841
А можно было с действующим контрактом с другим клубом договариваться?
Ответить
