«Динамо» может лишиться легионера

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассматривает вариант с уходом из московского клуба.
Как сообщает журналист Анар Ибрагимов, 30-летний игрок думает о прекращении сотрудничества с бело-голубыми, потому что хочет вернуться в Мексику, а один из местных клубов интересуется его подписанием.
- Чавес выступает за «Динамо» с августа 2023 года, его контракт действует до лета 2027-го. Transfermarkt оценивает мексиканца в 7 миллионов евро.
- В этом сезоне Чавес не выходил на поле из-за разрыва крестообразной связки. Он получил травму в июне 2025 года и должен восстановиться к началу апреля.
- За сборную Мексики хавбек провел 42 матча и забил 4 гола.
