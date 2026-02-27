«Динамо» может лишиться легионера

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес рассматривает вариант с уходом из московского клуба.

Как сообщает журналист Анар Ибрагимов, 30-летний игрок думает о прекращении сотрудничества с бело-голубыми, потому что хочет вернуться в Мексику, а один из местных клубов интересуется его подписанием.