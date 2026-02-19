Два игрока «Динамо» могут пропустить матчи с «Крыльями» и «Спартаком»

Игроки «Динамо» Бахтиeр Зайнутдинов и полузащитник Луис Чавес скорее всего не успеют восстановиться к возобновлению сезона.
Футболисты не занимаются в общей группе, а продолжают восстановление индивидуально.
1 марта бело-голубые сыграют в 19-м туре РПЛ дома с «Крыльями Советов». 5 марта команда на своем поле примет «Спартак» в FONBET Кубке России.
- 27-летний Зайнутдинов в этом сезоне провeл за «Динамо» 10 матчей.
- 30-летний Чавес еще не выступал в нынешнем сезоне из-за повреждения крестообразной связки колена.
Источник: Metaratings.ru