Два игрока «Динамо» могут пропустить матчи с «Крыльями» и «Спартаком»

Игроки «Динамо» Бахтиeр Зайнутдинов и полузащитник Луис Чавес скорее всего не успеют восстановиться к возобновлению сезона.

Футболисты не занимаются в общей группе, а продолжают восстановление индивидуально.

1 марта бело-голубые сыграют в 19-м туре РПЛ дома с «Крыльями Советов». 5 марта команда на своем поле примет «Спартак» в FONBET Кубке России.