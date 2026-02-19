Саусь рассказал о приобретении квартиры в ипотеку

Новичок «Спартака» Владислав Саусь приобрел в Краснодаре квартиру в ипотеку со ставкой 21 процента годовых.

– На свою квартиру уже накопили?

– В декабре взял в ипотеку квартиру в Краснодаре. Думаю, в ближайшее время смогу ее закрыть и буду что-то думать дальше. Сейчас еще предстоит ремонт. Ключи только месяца через полтора получит моя сестра. Надеюсь, что к моему приезду в отпуск все уже будет готово.

– Под какой процент брали ипотеку?

– 21 процент [улыбается]. Какая была, по такой и взял. Выбора у меня не было.