Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-арбитра ФИФА обвинили в посредничестве в подкупе судей матча с участием «Химок»

Экс-арбитра ФИФА обвинили в посредничестве в подкупе судей матча с участием «Химок»

Вчера, 23:01
2

Бывшему футбольному судье Павлу Стипиди выдвинули обвинения по статье 184 части 5 УК РФ – посредничество в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования.

По версии МВД, 68-летний Стипиди помог подкупить арбитров матча с участием «Химок».

Его сначала задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде. Экс-судье грозит до семи лет тюремного заключения.

«Стипиди был лицом, которое передавало деньги судьям, но не договаривалось о самом влиянии на ход встречи. Таким образом, он передавал деньги от заказчика к судье, но знал о противоправности действий», – сообщил источник.

  • Стипиди судил на профессиональном уровне с 1992 по 1999 год.
  • На его счету 84 матча в чемпионате России в качестве главного арбитра.
  • После окончания судейской карьеры Стипиди работал начальником нескольких команд и спортивным директором.

Еще по теме:
Раскрыта сумма, которую «Химки» заплатили судье за победу над «Аланией» 9
Билялетдинов отреагировал на пожизненное отстранение Садыгова от футбола 1
Юран прокомментировал решение ФИФА по Садыгову 4
Источник: «Ведомости»
Россия. Премьер-лига Химки
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773952800
РФСПРФ ПИТЕР РУЛИТ надо всем чиновникам пройти тест на полиграфе на предмет договорняков ⚽️
Ответить
vvv123
1773984351
Всех судей-взяточников и посредников - в лагерь, пусть лес рубят или золото моют!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 