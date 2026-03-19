Экс-арбитра ФИФА обвинили в посредничестве в подкупе судей матча с участием «Химок»

Бывшему футбольному судье Павлу Стипиди выдвинули обвинения по статье 184 части 5 УК РФ – посредничество в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования.
По версии МВД, 68-летний Стипиди помог подкупить арбитров матча с участием «Химок».
Его сначала задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде. Экс-судье грозит до семи лет тюремного заключения.
«Стипиди был лицом, которое передавало деньги судьям, но не договаривалось о самом влиянии на ход встречи. Таким образом, он передавал деньги от заказчика к судье, но знал о противоправности действий», – сообщил источник.
- Стипиди судил на профессиональном уровне с 1992 по 1999 год.
- На его счету 84 матча в чемпионате России в качестве главного арбитра.
- После окончания судейской карьеры Стипиди работал начальником нескольких команд и спортивным директором.
Источник: «Ведомости»