Экс-арбитра ФИФА обвинили в посредничестве в подкупе судей матча с участием «Химок»

Бывшему футбольному судье Павлу Стипиди выдвинули обвинения по статье 184 части 5 УК РФ – посредничество в оказании противоправного влияния на результат спортивного соревнования.

По версии МВД, 68-летний Стипиди помог подкупить арбитров матча с участием «Химок».

Его сначала задержали, а затем отпустили под подписку о невыезде. Экс-судье грозит до семи лет тюремного заключения.

«Стипиди был лицом, которое передавало деньги судьям, но не договаривалось о самом влиянии на ход встречи. Таким образом, он передавал деньги от заказчика к судье, но знал о противоправности действий», – сообщил источник.