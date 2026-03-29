Стало известно число зрителей на 1-м матче возрожденного клуба из Химок

Менее 100 человек пришло на матч возрождeнного клуба из Химок, выступающего под названием «Космос».
На встречу с «Звездой» из Санкт-Петербурга в 1-м туре группы 2 дивизиона Б Второй лиги приехали в основном родственники и друзья игроков.
Всех болельщиков посадили на одну трибуну стадиона «Новые Химки», фанатского сектора нет. Всего – около 75 болельщиков на обычной трибуне, плюс ещe 12 расположились в VIP-зоне.
Сообщается, что последний матч «Химок» в истории в РПЛ посетило около 400 зрителей.
- Арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом 9 сентября 2025 года.
- Сезон-2024/25 клуб провел в РПЛ и занял 12-е место. «Химки» не прошли лицензирование на следующий сезон и объявили о приостановке деятельности.
- «Космос» из Долгопрудного в прошлом сезоне стал 13-м в группе 2 дивизиона Б Второй лиги.
Источник: телеграм-канал Sport Baza