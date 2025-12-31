Тренер из системы «Динамо» возглавил «Спартак-2»

В «Спартаке-2» назвали нового главного тренера. Клуб Второй лиги возглавил Павел Фигон.

«C 2020 года Павел Витальевич работал в академии московского «Динамо», с лета 2022 года он возглавлял молодежную команду. В тренерский штаб Фигона вошли Алексей Дубинин и Валерий Миллер.

Добро пожаловать в «Спартак»!» – написали москвичи.