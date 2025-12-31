Введите ваш ник на сайте
Тренер из системы «Динамо» возглавил «Спартак-2»

Сегодня, 15:08
1

В «Спартаке-2» назвали нового главного тренера. Клуб Второй лиги возглавил Павел Фигон.

«C 2020 года Павел Витальевич работал в академии московского «Динамо», с лета 2022 года он возглавлял молодежную команду. В тренерский штаб Фигона вошли Алексей Дубинин и Валерий Миллер.

Добро пожаловать в «Спартак»!» – написали москвичи.

  • «Спартак-2» выступает во 2-й группе Лиги Б Второй лиги.
  • Команда набрала 44 очка в 28 турах, не попав даже в топ-3 своей группы.
  • Ранее «Спартак-2» возглавлял Алексей Мелешин. Он ушел в молодежную команду клуба, выступающую в МФЛ.

Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Россия. Премьер-лига Спартак-2 Динамо Фигон Павел
Комментарии (1)
Цугундeр
1767184242
Мода сезона. Московский инцест..)
Ответить
