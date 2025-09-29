Реакция Аршавина на досрочную победу «Зенита-2» во Второй лиге

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал успех второй команды.

«Зенит-2» досрочно выиграл группу 2 Дивизиона Б Второй лиги.

Петербуржцы стали недосягаемыми для преследователей за 4 тура до конца первенства.

Они вышли в группу «Серебро» дивизиона А Второй лиги, где сыграют следующей весной.

«Поздравляю тренерский штаб «Зенита‑2» вместе с ребятами, которые здорово провели сезон, они большие молодцы! Также хочу поздравить всех людей, которые были причастны и помогали свершиться этому результату.

Отдельная благодарность тем ребятам, которых я попросил остаться в начале сезона и попробовать добиться этого результата. Они сделали всe для того, чтобы это осуществилось. Всех с победой!

Спасибо всем нашим болельщикам, которые ездили за командой по всей стране и оказали ребятам топовую поддержку. Я бы хотел их попросить прийти на последнюю домашнюю игру и заполнить на стадионе «Смена» не один сектор, а всю трибуну полностью», – сказал Аршавин.