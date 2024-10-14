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    С экс-директора «Чертаново» Ларина сняли судимость

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил о снятии судимости.

    «Очень рад, что вынесено постановление о досрочном снятии судимости и досрочной отмене условного осуждения. Чувствую себя свободным. Дальше собираюсь развивать футбол в нашей стране», – сказал Ларин.

    • Ларина освободили из-под стражи 24 мая 2023 года.
    • Он должен был провести в тюрьме 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: телеграм-канал «Чертаново Медиа»

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    Комментарии (1)
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    The only one
    1728900246
    того осудили, с этого сняли судимость. Не футбол, а 90-е, в натуре...
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