С экс-директора «Чертаново» Ларина сняли судимость

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил о снятии судимости.

«Очень рад, что вынесено постановление о досрочном снятии судимости и досрочной отмене условного осуждения. Чувствую себя свободным. Дальше собираюсь развивать футбол в нашей стране», – сказал Ларин.