С экс-директора «Чертаново» Ларина сняли судимость

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил о снятии судимости.
«Очень рад, что вынесено постановление о досрочном снятии судимости и досрочной отмене условного осуждения. Чувствую себя свободным. Дальше собираюсь развивать футбол в нашей стране», – сказал Ларин.
- Ларина освободили из-под стражи 24 мая 2023 года.
- Он должен был провести в тюрьме 3 года в колонии общего режима.
- По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.