«Балтика» подписала 18-летнего игрока «Локомотива»

Защитник Егор Донников перешел в «Балтику» из «Локомотива».
Он будет выступать за вторую команду калининградцев. 18-летний игрок – воспитанник академии «Динамо».
- В январе 2025 года Донников перешeл в «Локомотив», в котором за полтора игровых сезона сыграл 6 матчей в Молодeжной лиге, отметившись 1 забитым мячом. Также провeл за красно-зеленых 29 матчей в ЮФЛ U-17, где забил 4 мяча и сделал 1 ассист.
- Также «Балтика-2» дозаявила 18-летнего защитника Максима Русинова. В прошлом году он выступал за «Ленинградец».
Источник: страница «Балтика-2» в соцсети VK