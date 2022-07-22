- 22 июля 2022
- 22:55 Видео Фанаты «Локомотива» высмеяли Fan ID на матче МФЛ против «Динамо» 1
- 3 июня 2021
- 15:45 «Пожму руку каждому футболисту «Локомотива». Игрок «Ахмата» Садулаев, отстраненный на восемь матчей, извинился за драку 2
- 00:16 Восемь игроков молодежки «Ахмата» дисквалифицированы за драку в матче с «Локомотивом» 8
- 28 мая 2021
- 16:42 Тренеры «Ахмата» извинились перед судьей, обслуживавшим матч с молодежкой «Локомотива» 2
- 11:32 «Ахмат» отстранил от тренировок футболистов, участвовавших в драке с игроками «Локомотива» 2
- 10:46 РПЛ – о драке в Грозном: «Осуждаем насилие. У кого чешутся кулаки, лучше уйти в ММА» 1
- 27 мая 2021
- 21:26 Видео Опубликовано видео драки в матче молодежных команд «Ахмата» и «Локомотива» 41
- 16:57 «Локомотив»: «Игроки «Ахмата» развязали драку, два наших футболиста получили травмы. В футболе нет места насилию» 11
- 15:58 «Ахмат» – о драке в матче с молодежкой «Локо»: «Ничего криминального. Это обычная ситуация» 11
- 15:50 «СЭ»: игрок молодежки «Ахмата» оказал физическое воздействие на судью. Матч с «Локомотивом» в Грозном закончился массовой дракой 14
- 13 мая 2020
- 16:15 «СЭ»: молодежное первенство досрочно завершат даже при возобновлении РПЛ 1
- 24 декабря 2019
- 17:21 Фото Форвард «молодежки» «Локомотива» Фрасинюк прошел просмотр в «Сампдории» 5
- 26 ноября 2019
- 15:54 Видео Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» проиграл «Байеру», ведя в счете к 76-й минуте 4
- 22 октября 2019
- 18:36 Фото «Локомотив» – о победе над «Юве» в Юношеской лиге УЕФА: «Подтвердили статус одной из сильнейших академий в Европе» 3
- 16:55 Видео Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» на выезде обыграл «Ювентус», забив оба гола со стандартов 6
- 1 октября 2019
- 16:30 Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» проиграл «Атлетико», сравняв счет на 90-й минуте 1
- 28 сентября 2019
- 00:47 Видео «Пушка страшная». Игрок молодежки «Локомотива» Мухин забил «Зениту» с середины чужой половины поля 18
- 24 августа 2019
- 15:20 Видео «Самый лучший коллектив». Молодежка «Локомотива» записала видео для получившего в матче с «Краснодаром» сотрясение и ЧМТ партнера 2
- 1 февраля 2019
- 11:32 Фото Форвард молодежки «Локомотива» перешел в «Серкль Брюгге» 5
- 6 декабря 2018
- 19:39 Канал «360»: «В день смерти Ломакин выпил не менее трех бутылок пива» 11
- 4 декабря 2018
- 12:16 Первичная экспертиза показала, что хавбек «Локомотива» Ломакин скончался от переохлаждения 14
- 3 декабря 2018
- 16:56 Возможная причина смерти хавбека «Локомотива» Ломакина – переохлаждение 14
- 15:57 В «Локомотиве» подтвердили смерть Ломакина 8