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    «Локомотив»: «Игроки «Ахмата» развязали драку, два наших футболиста получили травмы. В футболе нет места насилию»

    «Локомотив» выступил с заявлением по поводу инцидента в матче молодежного первенства России с «Ахматом» (5:1).

    Один из игроков грозненского клуба оказал физическое воздействие на судью, после чего на поле завязалась массовая драка между игроками обеих команд.

    «27 мая 2021 года во время проведения матча молодeжного первенства РПЛ между командами «Ахмат» и «Локомотив» в Грозном произошeл недопустимый инцидент.

    При счeте 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке.

    В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьeзных повреждений.

    Футбольный клуб «Локомотив» располагает фото– и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нeм виновных.

    Футбол – контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее – агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе», – сказано в заявлении «Локомотива».

    • В результате потасовки главный арбитр встречи Максим Чембулатов удалил трех игроков «Ахмата» – Абдул-Малика Джакуева, Турпал-Али Ибишева и Лечи Садулаева.
    • «Локомотив» занял пятое место в молодежном первенства сезона-2020/21.
    • Молодежка «Ахмата» стала 6-й.

    «Ахмат» – о драке в матче с молодежкой «Локо»: «Ничего криминального. Это обычная ситуация»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1900

      prtcs 27 минут назад

      Неужели они такие "дикие" люди. Дзюба правильно сказал, что чувствовает себя на Ахмате не комфортно.

      1
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      Рейтинг: +115

      повiя з Украiни 53 минуты назад

      лахмат в изолятор

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +340

      Smoking_dog 1 час назад

      Шайтан отмажет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Юра мы всеPro 1 час назад

      Есть в футболе насилие, достаточно посмотреть матчи наших команд в еврокубках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1992

      Чермындыр 1 час назад

      Да это просто болельщики в форме Ахмата на поле выбежали и напали на судью. Их уже с позором выдворили из Чечни и больше они сюда ни ногой.

      1
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      ...
      Рейтинг: +17831

      vladimir-7 > Чермындыр 1 час назад

      Все судьи сюда ни ногой?

      1
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      Рейтинг: -431

      Спартач80 2 часа назад

      Ну и сколько это собираются терпеть и прикрывать?.....

      5
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      Рейтинг: +17831

      vladimir-7 2 часа назад

      А вдруг окажется, что виноват судья, придётся его наказать. Так просто
      никто не дерётся, значит есть за что, раз начали с судьи.

      2
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      Рейтинг: +2427

      Алехсбургер. > vladimir-7 1 час назад

      +++)
      Вот ты миляга..)

      2
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      Рейтинг: +307

      dmzeus > vladimir-7 1 час назад

      Дак он вторую ЖК показал) Чем не повод

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2078

      ААМ 2 часа назад

      Ну, конечно, все это от избытка гостеприимства. Перефразируя Озерова, скажу: "Такой "Ахмат" нам не нужен!"

      6
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      Рейтинг: +2427

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Кто там гавкал на Дзюбу?))

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