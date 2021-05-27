«Локомотив»: «Игроки «Ахмата» развязали драку, два наших футболиста получили травмы. В футболе нет места насилию»

«Локомотив» выступил с заявлением по поводу инцидента в матче молодежного первенства России с «Ахматом» (5:1).

Один из игроков грозненского клуба оказал физическое воздействие на судью, после чего на поле завязалась массовая драка между игроками обеих команд.

«27 мая 2021 года во время проведения матча молодeжного первенства РПЛ между командами «Ахмат» и «Локомотив» в Грозном произошeл недопустимый инцидент.

При счeте 5:1 в пользу команды «Локомотив» футболисты «Ахмата» позволили себе агрессивное поведение в отношении арбитра матча, развязав драку. В то же время футболисты нашей команды не были настроены на участие в потасовке.

В итоге после нападения со стороны соперников два футболиста «Локомотива» получили травмы, им была оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие футболисты пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьeзных повреждений.

Футбольный клуб «Локомотив» располагает фото– и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нeм виновных.

Футбол – контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее – агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе», – сказано в заявлении «Локомотива».

В результате потасовки главный арбитр встречи Максим Чембулатов удалил трех игроков «Ахмата» – Абдул-Малика Джакуева , Турпал-Али Ибишева и Лечи Садулаева .

удалил трех игроков «Ахмата» – , и . «Локомотив» занял пятое место в молодежном первенства сезона-2020/21.

Молодежка «Ахмата» стала 6-й.

«Ахмат» – о драке в матче с молодежкой «Локо»: «Ничего криминального. Это обычная ситуация»