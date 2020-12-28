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    «Ахмат» – о драке в матче с молодежкой «Локо»: «Ничего криминального. Это обычная ситуация»

    Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала инцидент в матче молодежного первенства с «Локомотивом» (1:5). Один из игроков грозненского клуба оказал физическое воздействие на судью, после чего завязалась драка между игроками обеих команд.

    «На 83-й минуте матча молодeжных команд «Ахмата» и «Локомотива» наш футболист получил вторую жeлтую карточку. Он возмутится этим решением судьи, после чего началась небольшая потасовка.

    Если наш футболист толкнул судью, то этот инцидент должен рассматривать КДК. Не видим в произошедшем ничего криминального, это обычная ситуация: играют молодые ребята, все хотят победить, отсюда и эмоции. Это футбол», – сообщили в пресс-службе «Ахмата».

    • В результате потасовки главный арбитр встречи Максим Чембулатов удалил трех игроков «Ахмата» – Абдул-Малика Джакуева, Турпал-Али Ибишева и Лечи Садулаева.
    • «Локомотив» занял пятое место в молодежном первенства сезона-2020/21.
    • Молодежка «Ахмата» стала 6-й.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1127

      ГенГриг 2 часа назад

      По Армии их еще помню. Более 30 лет назад. Дикари, одним словом. Гнать их в шею в свои аулы. И Терек дисквалифицировать лет на 10.

      6
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      Рейтинг: +20

      Юра мы всеPro > ГенГриг 1 час назад

      Только стерилизация.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2841

      absent32 2 часа назад

      как раз молодым пацанам надо вбивать в голову, что эмоции не должны перерастать в рукоприкладство. иначе и буду такими расти - ну типа ни чего криминального, обычная ситуация вырубить кого-нибудь на футбольном поле. что за левые отмазки!!!

      9
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      Рейтинг: +8488

      alp 3 часа назад

      массовая драка на футбольном поле это обычная ситуация? хм... это просто пздц какой то

      10
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      Рейтинг: +5394

      порт 3 часа назад

      Толкнуть судью, обычная ситуация? Ну это только для вас может считаться нормой.

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