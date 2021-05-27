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  • «Ахмат» – о драке в матче с молодежкой «Локо»: «Ничего криминального. Это обычная ситуация»

«Ахмат» – о драке в матче с молодежкой «Локо»: «Ничего криминального. Это обычная ситуация»

27 мая 2021, 15:58
10

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала инцидент в матче молодежного первенства с «Локомотивом» (1:5). Один из игроков грозненского клуба оказал физическое воздействие на судью, после чего завязалась драка между игроками обеих команд.

«На 83-й минуте матча молодeжных команд «Ахмата» и «Локомотива» наш футболист получил вторую жeлтую карточку. Он возмутится этим решением судьи, после чего началась небольшая потасовка.

Если наш футболист толкнул судью, то этот инцидент должен рассматривать КДК. Не видим в произошедшем ничего криминального, это обычная ситуация: играют молодые ребята, все хотят победить, отсюда и эмоции. Это футбол», – сообщили в пресс-службе «Ахмата».

  • В результате потасовки главный арбитр встречи Максим Чембулатов удалил трех игроков «Ахмата» – Абдул-Малика Джакуева, Турпал-Али Ибишева и Лечи Садулаева.
  • «Локомотив» занял пятое место в молодежном первенства сезона-2020/21.
  • Молодежка «Ахмата» стала 6-й.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Молодежное первенство Ахмат Ахмат (мол) Локомотив (мол)
Комментарии (10)
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порт
1622121776
Толкнуть судью, обычная ситуация? Ну это только для вас может считаться нормой.
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alp
1622122611
массовая драка на футбольном поле это обычная ситуация? хм... это просто пздц какой то
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absent32
1622123156
как раз молодым пацанам надо вбивать в голову, что эмоции не должны перерастать в рукоприкладство. иначе и буду такими расти - ну типа ни чего криминального, обычная ситуация вырубить кого-нибудь на футбольном поле. что за левые отмазки!!!
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ГенГриг
1622125929
По Армии их еще помню. Более 30 лет назад. Дикари, одним словом. Гнать их в шею в свои аулы. И Терек дисквалифицировать лет на 10.
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Play
1622134112
Это для вас, дикарей, это обычная ситуация, а нормальные люди на поле выходят в футбол играть.
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garet12222
1622142824
вот топ пресс-служба!!! простите службы зенита и спартака, что критиковал вас. оказывается вы еще адекватные))))
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ДЖУZ
1622150642
Какое тут гавно собралось то
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