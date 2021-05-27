«Ахмат» – о драке в матче с молодежкой «Локо»: «Ничего криминального. Это обычная ситуация»

Пресс-служба «Ахмата» прокомментировала инцидент в матче молодежного первенства с «Локомотивом» (1:5). Один из игроков грозненского клуба оказал физическое воздействие на судью, после чего завязалась драка между игроками обеих команд.
«На 83-й минуте матча молодeжных команд «Ахмата» и «Локомотива» наш футболист получил вторую жeлтую карточку. Он возмутится этим решением судьи, после чего началась небольшая потасовка.
Если наш футболист толкнул судью, то этот инцидент должен рассматривать КДК. Не видим в произошедшем ничего криминального, это обычная ситуация: играют молодые ребята, все хотят победить, отсюда и эмоции. Это футбол», – сообщили в пресс-службе «Ахмата».
- В результате потасовки главный арбитр встречи Максим Чембулатов удалил трех игроков «Ахмата» – Абдул-Малика Джакуева, Турпал-Али Ибишева и Лечи Садулаева.
- «Локомотив» занял пятое место в молодежном первенства сезона-2020/21.
- Молодежка «Ахмата» стала 6-й.
Источник: «Чемпионат»