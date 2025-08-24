Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»

«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»

Сегодня, 13:54
21

Воспитанник «Зенита», экс-игрок «Зенита-2» Василий Запрягаев не смог попасть на матч МФЛ «Зенит» – «Спартак» (2:3).

«Меня отказались пускать на стадион. Сослались на чeрный список и распоряжение службы безопасности. Каких-то причин внятных не сказали. Я был трезв и ничего до этого не нарушал», – сообщил Запрягаев.

«Запрягаев попытался вернуть деньги за билет, но ему отказали. Он написал заявление в полицию на превышение должностных полномочий со стороны сотрудников службы безопасности клуба», – написал источник.

  • Скорее всего, «Зенит» внес Запрягаева в черный список из-за его дружбы с Данилом Круговым.
  • Круговой перед трансфером в ЦСКА в 2024 году провел полгода в дубле «Зенита».
  • В активе Запрягаева 53 матча за «Зенит-2», 2 гола, 3 ассиста.

Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига Россия. МФЛ ЦСКА Спартак М (мол) Зенит (мол) Зенит Круговой Данил Запрягаев Василий
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Просто-333
1756035036
скоро все покинувшие эту команду будут в черном списке
Ответить
ПалкоВводецъ007
1756035203
Свинячий вброс. Не было такого. Гыгыгы
Ответить
Айболид
1756036142
Похоже на провакацию Запряга (или тех , кто его "попросил" ) . Пустяковый случай раздут до вселенского скандала . Случайно ? И потом ,что значит "Зенит не пустил ..." ? Пускает или не пускает а стадионы - стюарды , охрана , полиция и пр. Ну тут явный врос хрюкондира для привлечения копытных визгунов .
Ответить
Юрбан-Зенит
1756036401
А я думал, Панова
Ответить
Каратель помойников
1756037945
Ну не пустили и не пустили,а почему тогда деньги за билет взяли,а потом отказались вернуть?ответ на поверхности -прогнила зинка,насквозь прогнила
Ответить
boris63
1756038795
Воняет нечистотами от Зинки за три версты, позззоооорррр.
Ответить
zigbert
1756040127
Если это правда то это самоуправство.
Ответить
Plyash
1756041958
Запрягаев , пожалуйся Порнорадимову , он там у вас в культурной столице гл.специалист по работе с молодёжью , что Зе. , что Зе-2 . Он поможет .
Ответить
ivany4
1756043775
Опять нечистотами потянуло с берегов поМойки. Но тут уж как говориться, - в семье не без урода. А чем больше семья, они как-то говорили что их 19 мульенов, тем боль уродов! Часть из них мы можем здесь наблюдать.))
Ответить
FCSpartakM
1756045571
питерские скрепы
Ответить
