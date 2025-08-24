«Зенит» не пустил своего экс-игрока на матч, потому что он в «черном списке»

Воспитанник «Зенита», экс-игрок «Зенита-2» Василий Запрягаев не смог попасть на матч МФЛ «Зенит» – «Спартак» (2:3).

«Меня отказались пускать на стадион. Сослались на чeрный список и распоряжение службы безопасности. Каких-то причин внятных не сказали. Я был трезв и ничего до этого не нарушал», – сообщил Запрягаев.

«Запрягаев попытался вернуть деньги за билет, но ему отказали. Он написал заявление в полицию на превышение должностных полномочий со стороны сотрудников службы безопасности клуба», – написал источник.