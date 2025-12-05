Батраков назвал трех самых сильных футболистов, против которых играл

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о самых тяжелых соперниках в карьере. Это Вендел и Максим Глушенков из «Зенита», а также Эсекьель Барко («Спартак»).
– Самый сильный игрок, против которого выходили?
– Вендел, Барко и Глушенков. Когда Максим в прайме, он очень сильный футболист.
– Какой молодой футболист вам очень нравится из иностранных? Кто является примером?
– По позиции не назову. Из молодых Хейсен нравится, защитник «Реала». Дуэ из «ПСЖ» нравится. Ямаль из «Барселоны». Педри? В России – молодой и перспективный. В Европе – уже состоявшийся.
– Может, вам скоро играть с ним.
– Возможно, не знаю (смеется).
Источник: «Спорт-Экспресс»