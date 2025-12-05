Батраков назвал трех самых сильных футболистов, против которых играл

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал о самых тяжелых соперниках в карьере. Это Вендел и Максим Глушенков из «Зенита», а также Эсекьель Барко («Спартак»).

– Самый сильный игрок, против которого выходили?

– Вендел, Барко и Глушенков. Когда Максим в прайме, он очень сильный футболист.

– Какой молодой футболист вам очень нравится из иностранных? Кто является примером?

– По позиции не назову. Из молодых Хейсен нравится, защитник «Реала». Дуэ из «ПСЖ» нравится. Ямаль из «Барселоны». Педри? В России – молодой и перспективный. В Европе – уже состоявшийся.

– Может, вам скоро играть с ним.

– Возможно, не знаю (смеется).