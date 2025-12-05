Ещенко высказался о нецензурном жесте Талалаева со «Спартаком»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал удаление Андрея Талалаева.

Главный тренер «Балтики» получил красную карточку за нецензурный жест в игре со «Спартаком». Позже КДК РФС вынес ему три матча дисквалификации.

– Что думаете о поведении Талалаева?

– Понятно, что это его не красит, но эмоции превысили, и он поступил так. Должно быть понимание, что за свои действия ты будешь получать наказание.

– Вы не осуждаете его?

– Не знаю, не могу так сказать. Если бы я был в такой ситуации, может, и сделал бы что‑нибудь хуже.