Мостовой сказал, благодаря кому «Краснодар» стал чемпионом в прошлом сезоне

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Отдельно он отметил форварда краснодарской команды Джона Кордобу.

– Какие ожидания от матча «Краснодара» с ЦСКА? Кто фаворит?

– Интересный матч. «Краснодар» играет дома все‑таки, поэтому они фавориты. Плюс они в хорошей форме, была крупная победа в прошлом туре [над «Крыльями»]. Плюс у них есть Кордоба, который на себя отводит внимание трех футболистов и еще умудряется забивать. Иметь в команде такого нападающего, как Кордоба – привилегия. «Краснодар» поэтому и стал чемпионом в прошлом году.

– Кордоба – лучший легионер РПЛ за последние года?

– Один из лучших однозначно, да.