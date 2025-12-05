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  • Мостовой сказал, благодаря кому «Краснодар» стал чемпионом в прошлом сезоне

Мостовой сказал, благодаря кому «Краснодар» стал чемпионом в прошлом сезоне

5 декабря 2025, 09:20
5

Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 18-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА. Отдельно он отметил форварда краснодарской команды Джона Кордобу.

– Какие ожидания от матча «Краснодара» с ЦСКА? Кто фаворит?

– Интересный матч. «Краснодар» играет дома все‑таки, поэтому они фавориты. Плюс они в хорошей форме, была крупная победа в прошлом туре [над «Крыльями»]. Плюс у них есть Кордоба, который на себя отводит внимание трех футболистов и еще умудряется забивать. Иметь в команде такого нападающего, как Кордоба – привилегия. «Краснодар» поэтому и стал чемпионом в прошлом году.

– Кордоба – лучший легионер РПЛ за последние года?

– Один из лучших однозначно, да.

  • Кордоба ранее стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара», обойдя Федора Смолова.
  • На счету колумбийского нападающего 69 голов за клуб.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Мостовой Александр
Комментарии (5)
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Январь 59
1764916843
Саша забыл сказать, что в Краснодаре лучший тренер , который не смотря на то что никогда не играл выше первенства края, прошёл тренерскую школу от детского тренера до молодёжки и только потом стал тренером в РПЛ.
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neveldomha
1764926417
Динама мацква помогла
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sochi-2013
1764928757
Сглазить хочет нашего Джона.))
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