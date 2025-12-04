Маркиньос из «Спартака» рассказал, нравится ли ему зимой в России

Нападающий «Спартака» Маркиньос поделился впечатлениями от проживания в России.
– Не тяжело заставлять себя тренироваться и играть зимой?
– Действительно, прохладно в эти дни. Я бразилец, в тех местах, откуда я родом, бывает температура +40 градусов по Цельсию. Я быстро адаптируюсь к любым ситуациям. Мне и моим близким очень нравится в России. Хочется поехать к родственникам, потому что у меня много родных в Бразилии, но это будет позже.
- Маркиньос выступает за «Спартак» с 2024 года.
- Сегодня он получил премию «Золотой кабан» – награду от болельщиков красно-белых.
Источник: «Матч ТВ»