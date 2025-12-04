Член совета директоров «Локомотива» – о чемпионстве: «Перспективы нет»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов не верит в чемпионство клуба.

– Есть ли перспективы у команды с Михаилом Галактионовым побороться за чемпионство?

– Перспективы нет. И тут дело не в тренере. Проблемы у нас, как у руководства, что мы не можем усилиться. К тренеру никаких претензий.

– Галактионов выжимает максимум из состава?

– «Локомотив» – единственная команда, которая играет практически всеми своими воспитанниками. Чтобы стать чемпионами, необходимо хотя бы один‑два игрока уровня выше среднего. Нужно кого‑то найти. Получится ли зимой – всe зависит от финансов. Если найдем деньги. Раньше у нас были Фернандеш, Жоао Марио, Крыховяк – это игроки высокого уровня. Был Педриньо, тоже шикарный игрок. Такие игроки нужны. Представьте, если бы такие игроки сейчас у нас появились. Они просто необходимы нам. Каким‑то образом надо миллионов 10–15, за такие деньги мы сможем найти такого игрока.