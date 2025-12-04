Введите ваш ник на сайте
Член совета директоров «Локомотива» – о чемпионстве: «Перспективы нет»

Вчера, 18:12
14

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов не верит в чемпионство клуба.

– Есть ли перспективы у команды с Михаилом Галактионовым побороться за чемпионство?

– Перспективы нет. И тут дело не в тренере. Проблемы у нас, как у руководства, что мы не можем усилиться. К тренеру никаких претензий.

– Галактионов выжимает максимум из состава?

«Локомотив» – единственная команда, которая играет практически всеми своими воспитанниками. Чтобы стать чемпионами, необходимо хотя бы один‑два игрока уровня выше среднего. Нужно кого‑то найти. Получится ли зимой – всe зависит от финансов. Если найдем деньги. Раньше у нас были Фернандеш, Жоао Марио, Крыховяк – это игроки высокого уровня. Был Педриньо, тоже шикарный игрок. Такие игроки нужны. Представьте, если бы такие игроки сейчас у нас появились. Они просто необходимы нам. Каким‑то образом надо миллионов 10–15, за такие деньги мы сможем найти такого игрока.

  • «Локомотив» после 17 туров РПЛ занимает четвертое место в таблице, имея на счету 34 очка.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка.

Еще по теме:
Семин двумя словами прокомментировал информацию об уходе Баринова из «Локо»
«Что теперь сделать?» В «Локомотиве» высказались об уходе Баринова в ЦСКА 5
КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака» 17
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Боцман59rus
1764861441
_ а как же Батраков за 120млн$
Ответить
evgevg13
1764861887
прибедняется...
Ответить
Тинез Розоп
1764863513
Гнать таких членов, которые не верят в команду и говорят об этом …
Ответить
FWSPM
1764863759
Вся Балтика стоит 15 млн. И это не мешает им доминировать. Может хватит ныть и завидовать богатым ? Работать надо лучше
Ответить
Рукаку
1764866918
Наконец-то публично признали. По сути да, с этим составом максимум в пятерку войти.
Ответить
САДЫЧОК
1764871143
В начале чемпионата был такой игрок Судья! Особенно хорошо свистел в пользу Локо в матче с Балтикой.
Ответить
фанат джигурды
1764874244
Вот это сморозил!!! Это пе де растиньо был сильным игроком? Этот нижайшего уровня бегунок, кроме покера дышащим на ладан Химкам, ничем не запомнился. Начал шататься по арендам, где никому пользы не принёс, а отмечался лишь по околофутбольной тематике!!!
Ответить
