Дисквалификация Талалаева, трансферные планы «Зенита», обладатель «Первой пятерки» и другие новости

Защитник «Зенита» готов покинуть клуб.

Семак рассказал о трансферных планах «Зенита» на зиму.

Назначения судей на матчи 18-го тура РПЛ.

«Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби.

Талалаев дисквалифицирован на три матча за оскорбительный жест со «Спартаком».

КДК вынес наказание Баринову за оскорбление фанатов «Спартака».

Игрок «Спартака» получил премию «Золотой кабан».

Кисляк – победитель премии «Первая пятeрка-2025».

«Спартак» принял важное решение по Денисову.

Назван самый верный игрок РПЛ.

Президент «Барселоны»: «Не буду, как Путин».