Сафонов: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своем месте в команде.
«Как по мне, сначала надо научиться это признавать и говорить, что мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Потому что… Ну кого мы обманываем? (смеется).
Но ты можешь это признать и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять», – сказал Сафонов на ютуб-канале Федора Смолова.
- Сафонов провел в прошлом сезоне за «ПСЖ» 16 матчей во всех турнирах.
- Россиянин завоевал вместе с клубом 4 трофея.
- В этом сезоне Матвей не выходил на поле ни разу.
Источник: ВидеоСпортс’’