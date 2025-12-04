Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Сафонов: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь «ПСЖ»

Сафонов: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь «ПСЖ»

Вчера, 19:55
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своем месте в команде.

«Как по мне, сначала надо научиться это признавать и говорить, что мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Потому что… Ну кого мы обманываем? (смеется).

Но ты можешь это признать и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять», – сказал Сафонов на ютуб-канале Федора Смолова.

  • Сафонов провел в прошлом сезоне за «ПСЖ» 16 матчей во всех турнирах.
  • Россиянин завоевал вместе с клубом 4 трофея.
  • В этом сезоне Матвей не выходил на поле ни разу.

Источник: ВидеоСпортс’’
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (2)
Artemka444
1764869025
Рано или поздно продадут либо вернётся в Россию! Хоть и шевалье средний вратарь но Сафонова на поставят точно первым номером
