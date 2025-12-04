Сафонов: «Мне не стремно сказать, что я второй вратарь «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о своем месте в команде.

«Как по мне, сначала надо научиться это признавать и говорить, что мне не стремно сказать, что я второй вратарь. Потому что… Ну кого мы обманываем? (смеется).

Но ты можешь это признать и остановиться, а можешь признать и работать над тем, чтобы что-то поменять», – сказал Сафонов на ютуб-канале Федора Смолова.