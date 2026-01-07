Игру украинца из «ПСЖ» назвали ужасной

Экс-футболист сборной Люксембурга Максим Шано оценил игру защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

Забарный привез пенальти в последнем матче против «Парижа» (2:1).

Игрок в команде с лета. Его купили у «Борнмута» за 63 миллиона евро.

В сезоне Лиги 1 у Забарного 14 матчей, гол.

«В ЛЧ он показывал ужасный футбол. Например, в матче с «Байером». А в недавней игре Кубка Франции с «Фонтеном» его постоянно обыгрывали, когда мяч оказывался у него за спиной.

Говорят про адаптацию, но он играл с командой третьего дивизиона. Я понимаю, что французский чемпионат отличается от английского, но он приехал из Англии, а не с Венеры или Сатурна – футбол все равно остается футболом.

Когда видишь, что у него каждый раз возникают проблемы, особенно учитывая сумму, за которую его купили… Ему есть куда развиваться, ведь он еще молодой, но уже полгода слышим разговоры, что ему нужно адаптироваться», – сказал Шано в эфире программы After Foot.