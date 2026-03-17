Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе считает, что ему нужно было окончательно уходить из «Спартака» в 2020 году.

– Чему ты научился за годы карьеры? Если сравнивать тебя в «Спартаке» и сейчас.

– Немного жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком», когда вернулся из аренды в «Тамбове». У меня тогда было 7 голов за 18 матчей, а у лучшего бомбардира «Спартака» – 7 голов за 28 матчей.

Я вернулся, а мне снова сказали, чтобы я ехал в аренду. У меня тогда оставалось два года контракта со «Спартаком» – надо было тогда разрывать, чтобы не было постоянной нестабильности.