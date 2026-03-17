Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»

Сегодня, 15:15
3

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе считает, что ему нужно было окончательно уходить из «Спартака» в 2020 году.

– Чему ты научился за годы карьеры? Если сравнивать тебя в «Спартаке» и сейчас.

– Немного жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком», когда вернулся из аренды в «Тамбове». У меня тогда было 7 голов за 18 матчей, а у лучшего бомбардира «Спартака» – 7 голов за 28 матчей.

Я вернулся, а мне снова сказали, чтобы я ехал в аренду. У меня тогда оставалось два года контракта со «Спартаком» – надо было тогда разрывать, чтобы не было постоянной нестабильности.

  • 28-летний Мелкадзе – воспитанник «Спартака».
  • Он был на контракте с московским клубом до января 2022 года. Тогда форварда бесплатно забрал «Сочи».
  • За главную команду красно-белых Мелкадзе провел 26 матчей и не сделал ни одного результативного действия.
  • В составе «Ахмата» в его активе 14 голов и 8 ассистов в 65 играх.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Мелкадзе Георгий
Комментарии (3)
Persona_non_Grata
1773751729
Не свисти - это для Тамбова ты супер форвард, а для Спартака - увы, но просто надежды тебя не покидали !...
oyabun
1773770087
Надо же. Первый раз в карьере за долгие годы что то начало получаться в атаке в Ахмате и уже Звездой себя возомнил? Спартак уже для него вдруг помехой стал. Помню прекрасно его в те годы. Полный ноль при огромном количестве шансов, которые давали ему красно-белые. Ну а сейчас, за чей счёт ещё пиариться?
