  • Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться»

Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться»

Сегодня, 16:51
4

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящем дерби с «Динамо».

  • Команды проведут ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.
  • В первом матче динамовцы разгромили красно-белых со счетом 5:2.
  • Игра на «Лукойл Арене» запланирована на среду, 18 марта.

«Вряд ли «Спартак» отыграет три мяча в ответной встрече. Но в этом ничего страшного вообще не вижу. Никто же не вылетает все равно!

Ну не выиграют, не пройдут дальше в этой сетке. Зато пройдут куда-то еще. Не принципиально вообще. Думаю, с такими раскладами сетка Кубка ценность теряет.

Вот было бы весело, если бы матч действительно был на вылет. «Спартак» бы побежал вперед отыгрывать эти три гола!

А так вообще не вижу смысла. Впереди еще матчи чемпионата», – заявил Мостовой.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Динамо Спартак Мостовой Александр
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Evgenijgerasimov607@gmail
1773757167
Даже если Спартак не выйдет на игру, им засчитают поражение, всё равно они проходят
Ответить
Юбиляр
1773759684
В сложившейся ситуации мне кажется стоит опробовать резервный состав, а может даже проверить и несколько игроков из молодежи, обязательно провести все 5 замен, дав замене играть как можно больше времени! Мостовой прав - не вижу смысла корячиться, еще не известно в какой сетке перспектив больше! На следующем этапе все игры на вылет !
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
