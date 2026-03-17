Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о предстоящем дерби с «Динамо».

Команды проведут ответный полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

В первом матче динамовцы разгромили красно-белых со счетом 5:2.

Игра на «Лукойл Арене» запланирована на среду, 18 марта.

«Вряд ли «Спартак» отыграет три мяча в ответной встрече. Но в этом ничего страшного вообще не вижу. Никто же не вылетает все равно!

Ну не выиграют, не пройдут дальше в этой сетке. Зато пройдут куда-то еще. Не принципиально вообще. Думаю, с такими раскладами сетка Кубка ценность теряет.

Вот было бы весело, если бы матч действительно был на вылет. «Спартак» бы побежал вперед отыгрывать эти три гола!

А так вообще не вижу смысла. Впереди еще матчи чемпионата», – заявил Мостовой.