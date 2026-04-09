Мостовой уличил Семака в серьезной тренерской ошибке

Бывший спартаковец Александр Мостовой прокомментировал незабитый пенальти зенитовцем Даниилом Кондаковым в кубковом матче со «Спартаком» (0:0, 6:7 по пенальти).

«У «Зенита» вышел бить пенальти «Спартаку» молодой паренeк Кондаков. Я бы на месте Семака не дал бы ему бить пенальти. Парню сейчас 18 лет, вышел на замену, у него был хороший момент в конце игры, просто силeнок не хватило ударить нормально. Представляете, какой для него ношей будет незабитый пенальти «Спартаку»? Теперь ему придeтся долгое время с этим жить.

Это не совсем хорошо. Многие футболисты проходили это. Надеюсь, у него будет всe нормально. Ясно, что это случайность. Но есть же опытные футболисты у «Зенита», которые могли бы ударить. Они бы это легче пережили, если бы не забили», – сказал Мостовой.