Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Тихонов ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Сегодня, 00:45
2

Андрей Тихонов отреагировал на слова Андрея Аршавина о статусе «Спартака».

Экс-футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.

– Знаете, каждый человек вправе говорить то, что он может говорить. Когда мы играли, для нас «Зенит» тоже не был топ-клубом и мы его не считали за конкурента, понимаете?

В данный момент выражение Аршавина, что «Спартак» – не топ-клуб – это чисто его мнение. Мы знаем, что Андрей Аршавин говорит всe, что хочет, и всe, что может. Ну, вот такой человек он.

– Но «Спартак» – топ-клуб?

– Конечно. А почему нет?

  • «Спартак» набрал 42 очка в 24 турах РПЛ.
  • Красно-белые отстают от топ-3 на 3 балла.
  • Столичная команда в последний раз выигрывала РПЛ в 2017 году.

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Аршавин Андрей Тихонов Андрей
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПалкоВводецъ007
1776137007
Спартак Антинародный Судейский Позор России. САСПР! Гыгыгы
Ответить
Foxitkuban
1776141671
Все логично. Когда играл Тихонов - Зенит не был топ-клубом. Сейчас Зенит - топ-клуб, а Спартак нет. Приставка "топ" не дается пожизненно. Все зависит от результатов.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 