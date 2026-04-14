Тихонов ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»

Андрей Тихонов отреагировал на слова Андрея Аршавина о статусе «Спартака».
Экс-футболист «Зенита» ранее заявил, что красно-белые не являются топ-клубом, поскольку давно ничего не выигрывали.
– Знаете, каждый человек вправе говорить то, что он может говорить. Когда мы играли, для нас «Зенит» тоже не был топ-клубом и мы его не считали за конкурента, понимаете?
В данный момент выражение Аршавина, что «Спартак» – не топ-клуб – это чисто его мнение. Мы знаем, что Андрей Аршавин говорит всe, что хочет, и всe, что может. Ну, вот такой человек он.
– Но «Спартак» – топ-клуб?
– Конечно. А почему нет?
- «Спартак» набрал 42 очка в 24 турах РПЛ.
- Красно-белые отстают от топ-3 на 3 балла.
- Столичная команда в последний раз выигрывала РПЛ в 2017 году.
