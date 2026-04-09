Реакция болельщиков «Спартака» на проход «Зенита»

Болельщики «Спартака» в комментариях реагируют на кубковую победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 по пенальти).
«А чего комментатор загрустил», – написал Леон Ми и собрал 243 лайка.
«С победой! Хорошо, что Помазуна выпустил! З. Ы ЗПРФ», – выразил мнение Виталий Брянский (179 лайков).
«Спасибо, Илья», – написал Антон Пушкарев в адрес голкипера Ильи Помазуна, получив 123 лайка.
- На 44-й минуте Эсекьель Барко не реализовал 11-метровый, пробив слабо по центру ворот.
- В серии пенальти у спартаковцев не забил Манфред Угальде, у зенитовцев – Андрей Мостовой и Даниил Кондаков.
- В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с ЦСКА. «Зенит» вылетел из Кубка России.
