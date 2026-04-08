«Спартак» не реализовал пенальти в матче с «Зенитом»

Вчера, 21:38
33

В эти минуты проходит кубковый матч между «Зенитом» и «Спартаком».

На 44-й минуте «Спартак» получил право на пенальти. Его не реализовал аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. Ворота спас вратарь Евгений Латышонок.

В начале недели болельщики «Зенита» планировали не оскорблять соперника ввиду православной Страстной недели. Однако перед игрой петербуржские любители футбола назвали «свиньей» каждого футболиста из Москвы.

  • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
  • Команды встречаются во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26.
  • Победитель этой пары сыграет в финале Пути регионов с ЦСКА.

Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Барко Эсекьель
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1775674151
Когда то эти понты Барко должны были закончится
Ответить
рылы
1775674289
пеналь-то был. но какого хера такой же не поставили за фол денисова в игре с локо?
Ответить
Desma
1775674335
Даааа уж. Единственный удар за весь тайм. Как говорится, первый блин комом.
Ответить
bset
1775674596
Это официальное заявление Спартака, что им победа не нужна)
Ответить
FFR
1775674604
Ну что это такое, я бы в свои 61 пробил бы лучше.
Ответить
timon2401
1775677031
Такое ощущение, что Барко изначально не хотел забивать. ((( Печаль.
Ответить
polt
1775680018
Где видео, ***?
Ответить
Бумбраш
1775680129
Зинульки,не нойте,надо было забивать с игры и выигрывать.а вы плаксы!
Ответить
ScarlettOgusania
1775680405
Барко, кончай валять дурака на пеналях, бить надо как Ву, хладнокровно, точно, сильно...)
Ответить
Hector вернулся
1775686115
Может и к лучшему
Ответить
