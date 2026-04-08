«Спартак» не реализовал пенальти в матче с «Зенитом»

В эти минуты проходит кубковый матч между «Зенитом» и «Спартаком».

На 44-й минуте «Спартак» получил право на пенальти. Его не реализовал аргентинский полузащитник Эсекьель Барко. Ворота спас вратарь Евгений Латышонок.

В начале недели болельщики «Зенита» планировали не оскорблять соперника ввиду православной Страстной недели. Однако перед игрой петербуржские любители футбола назвали «свиньей» каждого футболиста из Москвы.