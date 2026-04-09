Барко провел странный ритуал по ходу матча с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко необычным образом наблюдал за серией пенальти в кубковом матче с «Зенитом».

Всю серию пенальти Барко провел спиной к полю – о том, гол или нет, аргентинец понимал по реакции трибун.