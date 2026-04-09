Барко провел странный ритуал по ходу матча с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко необычным образом наблюдал за серией пенальти в кубковом матче с «Зенитом».
Всю серию пенальти Барко провел спиной к полю – о том, гол или нет, аргентинец понимал по реакции трибун.
- Во втором раунде полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России красно-белые победили в Санкт-Петербурге (0:0, по пенальти 7:6).
- Барко не реализовал 11-метровый на 44-й минуте, несильно пробив низом по центру. Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок сперва остановил мяч ногой, а затем взял его в руки.
- Арбитр Артем Чистяков на 40-й минуте зафиксировал фол со стороны вингера петербуржцев Луиса Энрике на хавбеке москвичей Эсекьеле Барко в штрафной хозяев. 11-метровый решил исполнить сам аргентинец.
