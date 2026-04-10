  • Зобнин – фанатам «Зенита»: «Извиняемся, если как-то задели»

Зобнин – фанатам «Зенита»: «Извиняемся, если как-то задели»

Сегодня, 08:24
20

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о стычке после выездного матча 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0, по пенальти 7:6).

«Так получилось географически, что мы праздновали победу напротив «Виража». Вся команда побежала к Илюхе и Крису [Помазуну и Ву] радоваться. Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой», – сказал Зобнин.

  • После окончания серии пенальти фанаты «Зенита» стали кидать бутылки с трибун в праздновавших игроков «Спартака». На поле началась стычка между футболистами двух команд.
  • Комиссар матча указал в рапорте, что одна из бутылок попала в голову нападающего красно-белых Манфреда Угальде. Эпизод должен рассмотреть КДК.

Еще по теме:
Барко провел странный ритуал по ходу матча с «Зенитом» 11
Черданцев намекнул, что «Спартак» победил «Зенит» благодаря судьям 38
«Проклятие снято!»: «Фратрия» – о победе «Спартака» над «Зенитом» 15
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Зенит Зобнин Роман
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1775799759
Рома, слишком много в тебе "джентельмена", это тебе вредит даже на поле, покруче надо быть. Было бы перед кем извиняться. Праздновали пееред СВОИМИ, а все остальные были - шелуха.
Ответить
anatolich72
1775802621
За что извиняться Роман? Это косяк болотных . место игроков на поле , вы там и были, а то что творили обезьяны на трибунах это необеспечение безопасности жизни спортсменов. В случае с Угальде наказание должно быть серьезным для баклан арены
Ответить
andr45
1775805458
А еще зобнину следует извиниться за то, что надрали «Zenitе» во главе с голым королем задницу, что голову Угальде не разбили как орех, что не кричали вместе с наикультурнейшими пацанами этого городишки во время представления игроков "С***И" и вообще за то, что приехали к провинциалам, нарушив их покой)
Ответить
...уефан
1775806122
...а вот, это зря, Рома!...
Ответить
Бумбраш
1775806789
Зобнин – фанатам «Зенита»: «Возглавте колонну»
Ответить
MrSmit
1775808786
В любом случае все обезьяны, которые кидали бутылки, тупое быдло. Закрыть этот позорный вираж..
Ответить
За что бан ?
1775818246
Ткнул я рыл рылами в их недостатки , а они обиделись и нажаловались админу , чтобы он меня забанил . Абсолютно бесстыжие черти - эта свиносекта .
Ответить
Главные новости
Лига 1. «Монако» без Головина крупно проиграл (1:4)
21:59
«Бавария» может потратить 90+ миллионов на полузащитника «Астон Виллы»
21:33
«Никогда бы так не сделал»: Хайкина осудили за предательский поступок
21:16
9
Известен следующий клуб вратаря «Ливерпуля» Алиссона
20:51
2
Жена Смолова пожаловалась на уменьшение доходов
20:28
6
Вердикт РФС по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
20:20
8
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
19:58
19
Бубнов: «Дзюба уже надоел со своими понтами»
19:43
7
Глушаков назвал ключевого футболиста «Спартака»: «Без него команда вылетела бы в Первую лигу»
19:20
16
Экс-форварда «Зенита» могут заиграть за сборную Италии
19:12
Все новости
Все новости
Черданцев увидел две критические судейские ошибки в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»
19:58
19
Депутат Милонов оригинально объяснил поражение «Зенита» от «Спартака»
15:55
30
Зобнин объяснил призыв Кахигао к арбитрам: «Чтобы судили нормально»
12:03
4
Колосков – о поведении фанатов «Зенита»: «В культурной семье появились уродцы»
11:51
27
Быстров удивился решению игроков «Зенита» в матче со «Спартаком»
09:27
9
Латышонок прокомментировал поражение «Зенита» в серии пенальти
08:59
Зобнин – фанатам «Зенита»: «Извиняемся, если как-то задели»
08:24
20
Генич прокомментировал нелепый пенальти Барко
Вчера, 23:17
ВидеоБарко провел странный ритуал по ходу матча с «Зенитом»
Вчера, 22:41
12
Умяров объяснил, почему едва не подрался с Солари
Вчера, 22:12
5
Игроки «Спартака» утешили соперника после победы над «Зенитом»
Вчера, 21:50
7
Черданцев намекнул, что «Спартак» победил «Зенит» благодаря судьям
Вчера, 21:42
42
Эмоциональный пост Дивеева после вылета от «Спартака»
Вчера, 20:57
8
Титов прокомментировал комичный пенальти Барко в матче с «Зенитом»
Вчера, 20:39
2
Мостовой уличил Семака в серьезной тренерской ошибке
Вчера, 19:18
2
Реакция болельщиков «Спартака» на проход «Зенита»
Вчера, 18:53
5
Появилось объяснение нелепому пенальти Барко в матче с «Зенитом»
Вчера, 17:51
10
ВидеоЦСКА выдвинул гол Облякова на премию Пушкаша
Вчера, 17:33
8
Фанаты «Зенита» отреагировали на промах 18-летнего Кондакова против «Спартака»
Вчера, 16:45
3
Спартаковец Ву прокомментировал победный пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 15:44
5
«Проклятие снято!»: «Фратрия» – о победе «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 15:30
15
Комичная статистика зенитовца Дурана в матче со «Спартаком»
Вчера, 15:05
32
Эмоциональная реакция фанатов «Зенита» на вылет от «Спартака»
Вчера, 14:44
43
«Лукойл Арену» предложили лишить кубкового дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 14:33
25
Реакция Губерниева на кубковую победу «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 14:22
4
РФС определил дату кубкового дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 14:16
8
Экс-судья Николаев оценил эпизод с фолом Денисова в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 14:07
8
Заявление фанатов «Зенита» после матча со «Спартаком»
Вчера, 13:51
18
Все новости
