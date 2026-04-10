Зобнин – фанатам «Зенита»: «Извиняемся, если как-то задели»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о стычке после выездного матча 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России с «Зенитом» (0:0, по пенальти 7:6).

«Так получилось географически, что мы праздновали победу напротив «Виража». Вся команда побежала к Илюхе и Крису [Помазуну и Ву] радоваться. Если как-то задели фанатов, то мы извиняемся. Мы об этом вообще не думали. Хотели просто порадоваться командой», – сказал Зобнин.