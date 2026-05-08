Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России

Александр Мостовой высказался о результате кубкового матча между «Краснодаром» и «Динамо».

Команды провели ответный финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

«Краснодар» победил в серии пенальти после двух нулевых ничьих.

В суперфинале турнира «быки» сыграют 24 мая со «Спартаком» в «Лужниках».

«Честно говоря, надеялся, что «Динамо» победит «Краснодар» и выйдет в Суперфинал, где сыграет со «Спартаком». Была бы сумасшедшая вывеска для Москвы. Но пенальти – это лотерея, в которой может выиграть любая команда.

Однако нет никаких сомнений, что и так финальная игра будет интересной. У кубанцев появился шанс сделать золотой дубль, а у спартаковцев – самая большая армия болельщиков в России, которые наверняка заполнят трибуны «Лужников» до отказа. Так что с нетерпением ждем предстоящей встречи», – сказал Мостовой.