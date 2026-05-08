Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян подвел итоги кубкового матча с «Динамо».

Команды провели ответный финальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России-2025/26.

«Краснодар» победил в серии пенальти после двух нулевых ничьих.

В суперфинале турнира «быки» сыграют 24 мая со «Спартаком» в «Лужниках».

«Интересная игра, сложная. Очень рады победить. Тренер сказал, кто будет бить пенальти, за день тренировали. Бывает, остаeмся после тренировок побить. А это уже момент психологии.

Мы выходили за победой, всe-таки играем дома. К сожалению, не получилось в игре забить, но и не пропустили. А пенальти – лотерея», – сказал Сперцян.