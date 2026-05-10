Черчесов прокомментировал новости о назначении в «Локомотив»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов дал понять, что не ведет переговоров с «Локомотивом».
– Вы говорите об «Ахмате» – и чувствуется, что воспринимаете клуб как родной дом. Как на этом фоне относитесь к разговорам, что вас хотят видеть в других командах? Ведь после ухода Фабио Челестини из ЦСКА оживилась «тренерская биржа», пошли разговоры, что армейцы хотят назначить Михаила Галактионова, а вас прочат на его место в «Локомотиве».
– Смотрите – где ни трудился бы, у меня всегда один принцип. Где-то прочитал, что это закон НХЛ: ты приходишь куда-то именно работать, а не думать о том, куда потом уйдешь. В футболе без разговоров никогда ничего не было. Хотим мы или нет, этот мир живет слухами, догадками и обсуждениями.
Спокойно об этом говорю, потому что очень не люблю читать вещи, которые не соответствуют действительности. Это ведь видят и мои футболисты. Кстати, если брать «Локомотив», то это касается и Галактионова – там тоже игроки читают об уходах, приходах, это факт. Михаил Михайлович делает свое дело, проводит хороший сезон. Пусть спокойно работает дальше.
Со мной никто не разговаривал, и я ни с кем не планирую, потому что у меня есть контракт. Если кто-то где-то включает мою фамилию в какие-то списки, то не могу это запретить. На сегодняшний день я об этом не думаю. И о следующем годе – тоже. Только об «Ахмате», о том, как делать команду. Мы на сто процентов отдаемся работе. А все эти слухи – не знаю, откуда они берутся. Если когда-нибудь последует звонок, мой президент узнает об этом первым. Я не любитель что-то делать за спиной.
- Нынешний тренер «Локо» Михаил Галактионов вскоре может уйти в ЦСКА. Тренер представил красно-синим свое видение дальнейшего развития клуба.
- Галактионов в «Локо» с осени 2022 года. Ранее он работал в РПЛ в «Ахмате» и «Пари НН». Кроме того, тренер возглавлял молодежную сборную России.
- Железнодорожники идут третьими в таблице РПЛ после 28 туров. Будущее Галактионова зависит в том числе от того, удастся ли «Локо» взять медали.