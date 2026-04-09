Фанаты «Зенита» отреагировали на промах 18-летнего Кондакова против «Спартака»

Болельщики «Зенита» поддержали полузащитника Даниила Кондакова.

Игрок не реализовал послематчевый 11-метровый в домашнем матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7).

«Даню только поддержать – бывает, ты ешь медведя, а бывает, что он тебя. Это опыт, без которого не бывает серьезной карьеры. Он бывает и негативный – большой футболист как раз определяется в таких моментах. Не сломаться и играть дальше.

Так что давайте как-то поспокойнее в комментариях», – написали зенитовские фанаты.