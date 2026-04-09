Заявление фанатов «Зенита» после матча со «Спартаком»

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением по итогам матча со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7) на втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спасибо всем, кто был вчера на трибуне! Мы провели достойные 90+ минут как в плане поддержки (несмотря на присутствовавший местами рассинхрон), так и соблюдения всех внутренних договорeнностей касаемо отказа от матерных скандирований в адрес трибуны соперника.

Мы не проходим дальше. Не проходят разговоры, что Кубок перестанет быть доступным без Fan ID. Но также и не проходит чувство веры в то, что впереди нас всe же ещe будет ждать новый сезон», – говорится в сообщении.