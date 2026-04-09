Заявление фанатов «Зенита» после матча со «Спартаком»

Вчера, 13:51
18

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением по итогам матча со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7) на втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спасибо всем, кто был вчера на трибуне! Мы провели достойные 90+ минут как в плане поддержки (несмотря на присутствовавший местами рассинхрон), так и соблюдения всех внутренних договорeнностей касаемо отказа от матерных скандирований в адрес трибуны соперника.

Мы не проходим дальше. Не проходят разговоры, что Кубок перестанет быть доступным без Fan ID. Но также и не проходит чувство веры в то, что впереди нас всe же ещe будет ждать новый сезон», – говорится в сообщении.

  • После окончания серии пенальти фанаты «Зенита» стали кидать бутылки с трибун в праздновавших игроков «Спартака». На поле началась стычка между футболистами двух команд.
  • Комиссар матча указал в рапорте, что одна из бутылок попала в голову нападающего красно-белых Манфреда Угальде. Эпизод должен рассмотреть КДК
  • Во время оглашения составов на «Газпром Арене» болельщики команды хозяев скандировали слово «свинья» после каждого объявленного диктором имени футболиста «Спартака», заглушая фамилии.

Источник: телеграм-канал «Ландскрона»
Россия. Кубок Спартак Зенит
ziborock
1775732483
Зенит отправить в пердив а бакланник закрыть! Распоясаоись на русской земле горячие финские парни!
Ответить
ScarlettOgusania
1775732630
за творимый "рассинхрон" на трибунах во время матча и после его окончания, место этим мерзким блохастым бакланам на помойке, пусть там свою "культуру" показывают, разгребая мусор, фан-айди вам в помощь...
Ответить
САДЫЧОК
1775732926
Бред! Вместо того, чтобы сказать, что тренер дерьм@-они высокопарные слова вешают на уши. Зениту нужен тренер, хотя бы средней паршивости.
Ответить
evgevg13
1775733071
А Кафешка обосралась? Выпустили вместо себя суфлёров-дублёров?
Ответить
anatolich72
1775733806
Словоблудие! Обгадились болелы болотных вчера, также как и зенька
Ответить
R_a_i_n
1775733936
Толку от фан айди нет.
Ответить
Интерес
1775734038
«Галя, у нас отмена», — такой баннер вывесили фанаты красно-белых в Санкт-Петербурге. ЗАЧЁТ!!!
Ответить
Бумбраш
1775734485
Какое лицемерие и ложь.ощущение что каклы-пендосы опубликовали новость
Ответить
alp
1775736937
че та мясные тут расхрюкались. по факту отскочили, а задору как у чемпиона. если б не судейка хрен бы вы кубок взяли
Ответить
Фердя
1775738457
Питер достойно сглотнул, смущено опустил глаза и тихо пошёл баюньки!
Ответить
