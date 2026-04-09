Заявление фанатов «Зенита» после матча со «Спартаком»

Фанатское объединение «Зенита» «Ландскрона» выступило с заявлением по итогам матча со «Спартаком» (0:0, по пенальти 6:7) на втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
«Спасибо всем, кто был вчера на трибуне! Мы провели достойные 90+ минут как в плане поддержки (несмотря на присутствовавший местами рассинхрон), так и соблюдения всех внутренних договорeнностей касаемо отказа от матерных скандирований в адрес трибуны соперника.
Мы не проходим дальше. Не проходят разговоры, что Кубок перестанет быть доступным без Fan ID. Но также и не проходит чувство веры в то, что впереди нас всe же ещe будет ждать новый сезон», – говорится в сообщении.
- После окончания серии пенальти фанаты «Зенита» стали кидать бутылки с трибун в праздновавших игроков «Спартака». На поле началась стычка между футболистами двух команд.
- Комиссар матча указал в рапорте, что одна из бутылок попала в голову нападающего красно-белых Манфреда Угальде. Эпизод должен рассмотреть КДК
- Во время оглашения составов на «Газпром Арене» болельщики команды хозяев скандировали слово «свинья» после каждого объявленного диктором имени футболиста «Спартака», заглушая фамилии.
Источник: телеграм-канал «Ландскрона»