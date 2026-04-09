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Губерниев назвал болванами тренеров «Спартака» до Карседо

9 апреля, 09:06
19

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу главного тренера «Спартака» Хуана Карлосаа Карседо.

8 апреля красно-белые победили «Зенит» (0:0, по пенальти 7:6) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Неужели в «Спартаке» появился тренер, первый за много лет, который разобрался в своих футболистах? Предыдущие в этом ключе были просто болваны! А этот пока хорош!» – написал Губерниев.

  • «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Карседо стал главным тренером красно-белых 5 января.

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Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»
Россия. Кубок Спартак Зенит Карседо Хуан Карлос Губерниев Дмитрий
Комментарии (19)
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subbotaspartak
1775715129
Они болваны, ой-ёй-ёй, А этот лучше, не такой, А те все дружная семья, По ходу их родитель - Я!
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АК 68
1775715785
Губер -флюгер, в очередной раз переобувается. "А я уже сказал, что Карседо пафосно пришёл, пафосно работает и пафосно уйдёт. Я думаю, что это очередная ошибка"- Губерниев.
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Дубина
1775716296
"Озабоченный" биатлонный идиот!!!
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andr45
1775717910
Итак, дилетант Губерниев отнес к болванам 1. Тедеско (серебро); 2. Ваноли (Кубок); 3. Абаскаля (бронза) ВОПРОС: Кто же тогда такие тренеришки, как Шварц, Галактионов, Ганчаренко, Карпин, Ивич и т. д., не говоря уже о разных юранах, корнеевых и прочих семшовых, которые только и могут бубнить на Матч ТВ заученные тексты, написанные стажерами из канцелярии ДЮКОВА?))
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Иван Петров 1986
1775718275
Быстро переобулся губошлеп.
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...уефан
1775719480
...ты был, есть и будешь болваном и до Карседо, во время, и после...
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Бумбраш
1775721415
По ходу в по завершению лыжного сезона губу проткнули палкой
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Evgenijgerasimov607@gmail
1775721791
Слова Лыжешлёпа дорогого стоят...
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Strig
1775727675
странно что губа правильные слова произнёс...
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Фердя
1775738815
Орущий губошлёп видно принял мятные таблетки, отпустило сердечного!
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