Губерниев назвал болванами тренеров «Спартака» до Карседо

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу главного тренера «Спартака» Хуана Карлосаа Карседо.

8 апреля красно-белые победили «Зенит» (0:0, по пенальти 7:6) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Неужели в «Спартаке» появился тренер, первый за много лет, который разобрался в своих футболистах? Предыдущие в этом ключе были просто болваны! А этот пока хорош!» – написал Губерниев.