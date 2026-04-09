Губерниев назвал болванами тренеров «Спартака» до Карседо

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил работу главного тренера «Спартака» Хуана Карлосаа Карседо.
8 апреля красно-белые победили «Зенит» (0:0, по пенальти 7:6) в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
«Неужели в «Спартаке» появился тренер, первый за много лет, который разобрался в своих футболистах? Предыдущие в этом ключе были просто болваны! А этот пока хорош!» – написал Губерниев.
- «Спартак» прошел дальше и сыграет с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Карседо стал главным тренером красно-белых 5 января.
Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»