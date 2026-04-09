«Матч ТВ» лишил «Зенит» важной привилегии

Вчера, 19:45
31

«Матч ТВ» перестал назначать на матчи «Зенита» петербургских комментаторов.

Теперь на домашних играх «Зенита» работают только московские комментаторы. Например, ближайшую встречу против «Краснодара» с «Газпром Арены» отработают Роман Трушечкин и Александр Аксенов.

Ранее на домашних играх «Зенита» был хотя бы один местный комментатор. Обычно это был Михаил Крестинин и/или Павел Богданов.

  • В прошлом десятилетии на играх «Зенита» регулярно работал Геннадий Орлов.
  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко. Очный матч состоится 12 апреля.
  • Команда проводит 100-й сезон.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (31)
slavа0508
slavа0508
Ну и толку ...они же все там на подсосе у газпрома ...
Иван Петров 1986
1775759935
Кто деньги платит, тот и девушку заказывает. А деньги газпром платит.
Дубина
Дубина
Еще буланова убрать с аршавиным и норм будет((( два тормаза))
Artemka444
Artemka444
Спартачи собрались помоишные на ветке!!!
Интерес
Интерес
Закат "солнца нашего футбола" вручную...
FCSpartakM
FCSpartakM
И как это меняет политику канала? Даже в Питере поняли, что там местных нет комментаторов. Ну в буквальном смысле. Этот чел Крестинин вообще не комментатор, а радиоведущий и в футболе не бум-бум. Чел офсайд Глушенкова по руке вычислял. Но жополизов на скач тв все равно хватает. Черданец даже Дурана хвалит.
evgevg13
evgevg13
В ответ на нападение на наших союзников мы выразим озабоченность. Тут примерно так же.
АЛЕКС 58
АЛЕКС 58
Очередной пиар ход папы мюллера. Хотят показать себя белыми и пушистыми. ЗПРФ
алдан2014
алдан2014
Ну бомба,заголовки бомба!! Подумал речь пойдет о праздничных сосисках за победу. А тут пустячок такой. Откроем секрет уважаемой редакции,на матче работают только те кто поёт Зине дифферамбы. Ну Орлова не трогаем,он просто давний болельшик,в принципе такой же ангажированный как мы тут на сайте,со своими клубными пристрастиями
mab1011
mab1011
Нужно на все игры ставить нейтральных комментаторов. Противно слушать как Орлов страдает от любой неточности Зенита, а Черданцев и Ко готовы задушить судью, если тот свистнул против Спартака.
