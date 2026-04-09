«Матч ТВ» лишил «Зенит» важной привилегии

«Матч ТВ» перестал назначать на матчи «Зенита» петербургских комментаторов.

Теперь на домашних играх «Зенита» работают только московские комментаторы. Например, ближайшую встречу против «Краснодара» с «Газпром Арены» отработают Роман Трушечкин и Александр Аксенов.

Ранее на домашних играх «Зенита» был хотя бы один местный комментатор. Обычно это был Михаил Крестинин и/или Павел Богданов.