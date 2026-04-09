Аршавин выложил первое фото с совершеннолетней дочерью

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин побывал на дне рождения дочери. Яне исполнилось 18 лет.

«18 мне уже», – подписал кадр спортсмен.

Яна родилась в 2008 году в незарегистрированном браке с Юлией Барановской, которая сейчас работает ведущей на Первом канале.

Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».

Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще два в составе «Кайрата».

Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. При этом Аршавин пропустил первые два матча турнира из-за дисквалификации.

В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.

Сейчас Аршавин работает на «Матч ТВ» и в «Зените» на административной должности.

Фото: соцсети Андрея Аршавина