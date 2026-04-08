Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер впервые высказался о трансфере нападающего Артема Дзюбы в «Зенит» в 2015 году.

«Мы за Дзюбой не охотились. Просто настал такой момент, когда была возможность взять этого игрока в «Зенит». В руководстве клуба «Зенит» мнения разделились, скажем так, 50 на 50, из-за того, что он игрок московского «Спартака».

С перевесом в один голос, как вы понимаете, было принято решение пригласить Дзюбу в «Зенит», – сказал Алексей Миллер в фильме «Зенит» навсегда».