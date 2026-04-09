«Краснодар» нашел замену Кордобе в Первой лиге

«Краснодар» ищет замену нападающему Джону Кордобе, который может покинуть клуб летом. Черно-зеленые вышли на рынок.
Краснодарцы обратили внимание на форварда «Уфы» Дилана Ортиса. 26-летний колумбиец также интересен другим российским клубам.
- Ортис присоединился к «фиолетовым» по ходу сезона Первой лиги и за 20 матчей забил 7 мячей.
- Контракт Ортиса с «Уфой» истекает летом 2027 года, портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.
- Кордобе 32 года, он выступает за «Краснодар» с сезона-2021/22. В этом сезоне на счету колумбийца 14 голов в 21 матче РПЛ. Его стоимость по версии Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.
